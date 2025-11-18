Царукян: Махачеву будет намного тяжелее с Топурией, чем с Делла Маддаленой

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о потенциальном поединке между звёздами организации Исламом Махачевым и Илией Топурией.

«Я думаю, что с Илией будет намного тяжелее, чем с Маддаленой было. Из-за антропометрии, и я думаю, что у Илии намного тяжелее удар, чем у Маддалены. Маддалена меньше ронял, чем Илия. Илия почти всех роняет», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев победил единогласным судейским решением австралийца Джека Делла Маддалену, став чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг).