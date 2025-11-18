Скидки
Тренер Макгрегора сообщил о подготовке ирландца к возвращению в 2026 году

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, заявил, что его подопечный уже готовится к возвращению в клетку в 2026 году.

«Что касается нас, то мы на 100% готовы. Конор попросил меня разработать программу того, как мы должны тренироваться до июня. Он снова здесь, практически каждое утро он в зале. Ему это нравится.

Он уже поручил мне собрать команду подходящих спарринг-партнёров, он уверен, что мы дойдём до конца. Если это зависело бы только от Конора, то он «за», — сказал Кавана в подкасте Ариэля Хельвани.

