Ислама Махачева торжественно встретили в ОАЭ после завоевания второго титула UFC

Нового чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева торжественно встретили в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) после победы в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 17 побед и одно поражение.

Ранее Арман Царукян оценил победу Ислама Махачева над Делла Маддаленой.

Материалы по теме Арман Царукян оценил победу Ислама Махачева над Делла Маддаленой

Махачев показал смену имиджа перед боем с Делла Маддаленой