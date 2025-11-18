Джейк Пол заявил, что получит более $ 260 млн за бой с Джошуа

Американский видеоблогер Джейк Пол заявил, что получит более $ 260 млн за боксёрский поединок с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

«Перестаньте спрашивать меня. $ 267 млн», — написал Пол в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, боксёрский поединок Пола и Джошуа состоится 19 декабря в Майами (США). Как ранее сообщил инсайдер The Ring Майкл Коппинджер, встреча будет носить статус профессионального поединка.

Изначально соперником Пола должен быть стать непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис, однако против американца возбудили дело о домашнем насилии.