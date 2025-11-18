Скидки
«Займись своим делом». Менеджер Махачева обратился к Илии Топурии

«Займись своим делом». Менеджер Махачева обратился к Илии Топурии
Комментарии

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева, высказался о потенциальном поединке россиянина с грузином Илией Топурией.

«Ты даже ни разу не защитил свой титул, Ислам сделал это четырежды. Проведи пару боёв, и Ислам сразится с тобой, без проблем. Что Ислам выиграет от победы над Илией Топурией сейчас? В клетке он будет легче на 9 кг.

Создавай своё наследие. Заявляй о себе. Ты молод, голоден и хорош. Заработай деньги, заверши контракт, получи новый, а затем сразись с Исламом за большой чек. Пускай Ислам займётся своим делом, а ты – своим. Мне кажется, что он берёт пример с Конора», — сказал Абдель-Азиз в интервью Майклу Биспингу.

