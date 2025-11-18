Али Абдель-Азиз высказался о возможном бое Ислама Махачева и Камару Усмана

Али Абдель-Азиз, менеджер звёзд UFC Ислама Махачева и Камару Усмана, высказался о возможном поединке бойцов.

«Честно, я был удивлён тем, что Камару захотел драться с Исламом, ведь все мы друзья и браться. Но Камару смотрит на это как на соревнование: «Я люблю тебя, я горд за тебя, но я хочу соревноваться с тобой». Если это то, чего они хотят, я буду рядом, чтобы помочь им. Если же они этого не захотят – я также с этим соглашусь», — сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев победил единогласным судейским решением австралийца Джека Делла Маддалену, став чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг).