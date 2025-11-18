Скидки
Бокс/ММА

Масвидаль назвал единственного бойца в полусреднем весе UFC, способного побить Махачева

Масвидаль назвал единственного бойца в полусреднем весе UFC, способного побить Махачева
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль назвал, по его мнению, единственного бойца в полусреднем весе (до 77 кг), способного победить действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.

«Мы должны добавить в список [претендентов] монстра в этой весовой категории Шавката [Рахмонова]. Он невероятен, и это единственный парень, который, на самом деле, может побить Ислама.

Он больше, отлично борется, у него бесконечная выносливость… И он неплох в стойке. Иногда он пропускает, чтобы попасть в ответ, но он неплох в стойке. Меня беспокоит тот факт, что Шавкат давно травмирован, но это один из моих любимых полусредневесов», — сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Death Row MMA.

