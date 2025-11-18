Фёдор Емельяненко отреагировал на завоевание Махачевым второго титула UFC

Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал победу соотечественника Ислама Махачева в поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Я получил огромное удовольствие наблюдать этот бой. Ислам молодец. Просто не оставил никаких шансов. Вопросов, мне кажется, не было по поединку. Так держать.

Мне понравилось, что Ислам создал такие условия, что соперник… было впечатление, что он не хочет драться. То есть он ничего не может ему противопоставить. Он его полностью контролировал. Создавалось ощущение, что он беспомощный в тех положениях, которые Ислам создавал», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».