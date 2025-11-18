Скидки
Александр Усик прокомментировал отказ от титула WBO в супертяжёлом весе

Лидер супертяжёлого веса непобеждённый украинец Александр Усик прокомментировал отказ от титула Всемирной боксёрской организации (WBO).

«Всем доброе утро. Спасибо Всемирной боксёрской организации за то, что были со мной», — сказал Усик в социальных сетях.

Отметим, что в настоящий момент Усик удерживает титулы WBC, WBA и IBF. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, украинец нокаутировал в реванше британца Даниэля Дюбуа, став двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Ранее Усик назвал любимого боксёра современности.

