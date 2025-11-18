Ислам Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC, сместив Топурию

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 322, состоявшегося 16 ноября в Нью-Йорке (США).

Новый чемпион UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) Ислам Махачев возглавил список лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, сместив обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) Илию Топурию.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC (топ-10):

1. Ислам Махачев (Россия).

2. Илия Топурия (Испания).

3. Мераб Двалишвили (Грузия).

4. Хамзат Чимаев (ОАЭ).

5. Александр Пантожа (Бразилия).

6. Алекс Перейра (Бразилия).

7. Александр Волкановски (Австралия).

8. Том Аспиналл (Великобритания).

9. Джек Делла Маддалена (Австралия).

10. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).