Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян и Дэн Хукер провели дуэль взглядов перед боем в Катаре

Арман Царукян и Дэн Хукер провели дуэль взглядов перед боем в Катаре
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян и его соперник австралиец Дэн Хукер провели дуэль взглядов перед своим поединком, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 305 в августе 2024 года, Хукер победил раздельным судейским решением поляка Матеуша Гамрота. Царукян не выступал с апреля 2024 года, когда на UFC 300 одолел раздельным решением бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейру.

Ранее Царукян оценил победу Ислама Махачева над Делла Маддаленой.

Материалы по теме
Арман Царукян оценил победу Ислама Махачева над Делла Маддаленой

Арман Царукян получил огромный торт на день рождения

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android