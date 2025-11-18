Скидки
Карлос Пратес и Майкл Моралес вошли в топ-5 полусреднего веса после побед на UFC 322

Карлос Пратес и Майкл Моралес вошли в топ-5 полусреднего веса после побед на UFC 322
Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 322, состоявшегося 16 ноября в Нью-Йорке (США).

Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) Карлос Пратес, нокаутировавший экс-чемпиона дивизиона британца Леона Эдвардса, поднялся на пятую строчку.

Эквадорский боец полусреднего веса (до 77 кг) Майкл Моралес, победивший техническим нокаутом американца Шона Брэди, поднялся на третью строчку.

Рейтинг полусреднего веса UFC (топ-10):

Чемпион — Ислам Махачев (Россия).
1. Джек Делла Маддалена (Австралия).
2. Белал Мухаммад (США).
3. Майкл Моралес (Эквадор).
4. Шавкат Рахмонов (Казахстан).
5. Карлос Пратес (Бразилия).
6. Иан Гарри (Ирландия).
7. Шон Брэди (США).
8. Камару Усман (Нигерия).
9. Леон Эдвардс (Великобритания).
10. Хоакин Бакли (США).

