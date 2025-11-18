Скидки
Чемпион Европы Шумков прокомментировал анонс боя Пол — Джошуа

Чемпион Европы Шумков прокомментировал анонс боя Пол — Джошуа
Боксер RCC Boxing Promotions, чемпион мира IBA, чемпион Европы Всеволод Шумков прокомментировал анонс боксёрского поединка между британцем Энтони Джошуа и американцем Джейком Полом.

«Это событие точно можно назвать большим шоу, но к нему сложно относиться как к поединку по правилам профессионального бокса. Но раз это шоу, мы с радостью все посмотрим его в прямом эфире 19 декабря! Блогер Пол дерётся по боксу? А почему бы и нет? Мне интересно, что он сможет показать против соперника такого калибра, как Джошуа», — сказал Шумков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

