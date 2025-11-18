Кормье: Делла Маддалена выглядел травмированным в бою с Махачевым

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье считает, что бывший обладатель титула в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена мог быть травмирован в бою с россиянином Исламом Махачевым.

«Честно, мне было жаль его, когда я смотрел бой, потому что он выглядел травмированным. Он казался очень подавленным. На это было тяжело смотреть», – сказал Кормье в эфире ESPN.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоялся 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Россиянин победил единогласным судейским решением.

Делла Маддалена усыпил спарринг-партнёра на тренировке: