Пратес: следующим претендентом на титул UFC в полусреднем весе стану я или Моралес

Пратес: следующим претендентом на титул UFC в полусреднем весе стану я или Моралес
Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес считает, что следующий соперник действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева будет выбран между ним и эквадорцем Майклом Моралесом.

«Думаю, следующим буду я или Моралес. Я считаю, что Иан Гарри способен победить Белала, но не думаю, что он сделает это ярко, нокаутом. Поэтому он не будет следующим претендентом на титульный бой. Белала тяжело нокаутировать… Если я не подерусь за пояс, подерётся Моралес», — сказал Пратес в интервью Full Send MMA.

