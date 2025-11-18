Майкл Моралес: отправьтесь на 2-3 года в Тихуану — и вы научитесь нокаутировать Махачева

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) эквадорец Майкл Моралес заявил о готовности к поединку с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым.

«Отправьтесь на два-три года в Тихуану — и вы научитесь нокаутировать Ислама», – написал Моралес в социальных сетях.

Майклу Моралесу 26 лет. Эквадорец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 322 в ноябре, Моралес победил техническим нокаутом американца Шона Брэди.

