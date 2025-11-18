Ислам Махачев объяснил, почему хочет провести бой именно с Камару Усманом

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, почему хочет провести следующий поединок с бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

«Почему я вызывал именно Камару? Эти пацаны, которые победили на UFC 322 (имеются в виду Майкл Моралес и Карлос Пратес. — Прим. «Чемпионата»), это тоже [лёгкая] прогулка для Усмана. Камару — это один из самых сильных бойцов ММА и самое большое имя», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в 2010 году.

Последний бой Камару провёл на турнире UFC on ESPN 69, который состоялся 15 июня в Атланте (США). Тогда его соперником был соотечественник Хоакин Бакли. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей.