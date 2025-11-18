Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев объяснил, почему хочет провести бой именно с Камару Усманом

Ислам Махачев объяснил, почему хочет провести бой именно с Камару Усманом
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, почему хочет провести следующий поединок с бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

«Почему я вызывал именно Камару? Эти пацаны, которые победили на UFC 322 (имеются в виду Майкл Моралес и Карлос Пратес. — Прим. «Чемпионата»), это тоже [лёгкая] прогулка для Усмана. Камару — это один из самых сильных бойцов ММА и самое большое имя», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в 2010 году.

Последний бой Камару провёл на турнире UFC on ESPN 69, который состоялся 15 июня в Атланте (США). Тогда его соперником был соотечественник Хоакин Бакли. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Материалы по теме
Что дальше для Махачева? Изучаем, кто станет следующим соперником Ислама
Что дальше для Махачева? Изучаем, кто станет следующим соперником Ислама
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android