Ислам Махачев: в полусреднем весе легко расправлюсь с любым соперником, я готов

Ислам Махачев: в полусреднем весе легко расправлюсь с любым соперником, я готов
34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в том, что сможет легко победить любого бойца в дивизионе до 77 кг.

«В этом весе также легко могу расправиться с любым соперником. В бою с Джеком чувствовал себя по-другому. Я готов к любому вызову. Полусредний дивизион сейчас является самым сильным в UFC, 100%», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на своём счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в 2010 году.

