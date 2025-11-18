Скидки
Экс-чемпион Bellator Валентин Молдавский подписал контракт c RCC

Экс-чемпион Bellator Валентин Молдавский подписал контракт c RCC
Бывший обладатель временного чемпионского титула Bellator в тяжёлом весе россиянин Валентин Молдавский подписал контракт с лигой RCC. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Также сообщается, что Валентин проведёт дебютный бой в организации уже 12 декабря. Имя соперника Молдавского будет объявлено в ближайшее время.

Валентину 33 года. В своём профессиональном рекорде Молдавский имеет 14 побед, четыре поражения, а два поединка были признаны несостоявшимися. Российский боец имеет опыт выступлений также в лигах PFL и Rizin. Кроме того, Валентин является двукратным чемпионом России и мира по самбо.

