Хабиб заявил, что не хочет видеть бой Ислама Махачева на турнире UFC в Белом доме

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не хотел бы, чтобы его друг и чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев провёл бой на турнире UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня 2026 года.

«Честно говоря, уже даже не имеет значения, кто будет. Если Ислам там будет, то это станет большим событием для нас. А если меня лично спросить, то я не хотел бы, чтобы он там дрался. Почему? Просто не хочу», — сказал Нурмагомедов в беседе с журналистом Адамом Зубайраевым для программы «Хасл Шоу».

