Турки Аль аш-Шейх сообщил, когда Джошуа должен будет подраться после боя с Джейком Полом

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что в 2026 году бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа собирается провести два поединка.

«Джошуа приедет в Саудовскую Аравию в феврале. Также в следующем году в Лондоне пройдут два крупных мероприятия, которые станут сюрпризом. В Лондоне, возможно, в сентябре, состоится грандиозный бой, один из величайших в истории бокса. Мы устроим сюрприз для болельщиков», — приводит слова Аль аш-Шейха издание Independent.

Напомним, Энтони следующий бой проведёт с 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом 19 декабря в Майами.