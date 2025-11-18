Скидки
Камару Усман пообещал не добивать Ислама Махачева, если потрясёт его в поединке

Камару Усман пообещал не добивать Ислама Махачева, если потрясёт его в поединке
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман поделился мыслями насчёт возможного поединка с 34-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Никакой вражды, никакой неприязни, только конкуренция. Мы делаем это в спортзале бесплатно каждый день, чтобы выйти и развлечь публику. Мне это нравится.

Если я нанесу ему удар, после которого он упадёт, и будет возможность его добить, я не буду так делать», — сказал Усман в интервью порталу ESPN.

Напомним, последний бой Камару провёл на турнире UFC on ESPN 69, который состоялся 15 июня в Атланте (США). Тогда его соперником был соотечественник Хоакин Бакли. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

