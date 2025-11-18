Скидки
«Я самый лёгкий для тебя. Меня чаще всего переводят». Карлос Пратес бросил вызов Махачеву

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес бросил вызов 34-летнему действующему обладателю чемпионского титула UFC в категории до 77 кг россиянину Исламу Махачеву.

«Я самый лёгкий бой для Ислама, поскольку Камару — это жёсткий парень. Он и так чертовски хорош в борьбе. Я самый лёгкий соперник, меня чаще всего переводят. Давай, подерись со мной. Тебе будет легко», — приводит слова Пратеса аккаунт ACD MMA в социальной сети Х.

Пратесу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в марте 2012 года. В своём рекорде Карлос имеет 23 победы и семь поражений. В данный момент он идёт на серии из двух побед.

