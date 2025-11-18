Опубликованы обновлённые рейтинги UFC. Брэди и Эдвардс существенно опустились в топ-10

Пресс-служба UFC опубликовала обновлённые рейтинги UFC по итогам турнира UFC 322, который состоялся 16 ноября в Нью-Йорке (США).

Американец Шон Брэди потерял пять позиций в рейтинге полусреднего веса, уступив нокаутом в первом раунде непобеждённому эквадорцу Майклу Моралесу. Теперь Шон занимает седьмую строчку в топ-15 полусреднего веса. А бывший чемпион UFC в категории до 77 кг британец Леон Эдвардс опустился на девятое место после того, как уступил нокаутом во втором раунде бразильцу Карлосу Пратесу.

Стоит также отметить, что француз Бенуа Сен-Дени, победив нокаутом в первом раунде американца Бенеила Дариуша, поднялся в рейтинге лёгкого веса UFC, заняв восьмую строчку. Его соперник, в свою очередь, опустился на 12-е место.

А бывшая чемпионка UFC в минимальном весе китаянка Вэйли Чжан потеряла второе место в рейтинге лучших бойцов UFC среди женщин вне зависимости от весовой категории, уступив его американке Кайле Харрисон. Теперь Чжан занимает третье место в этом топе.

И особого внимания заслуживает новозеландец Кай Кара-Франс, который в новой редакции рейтинга был исключён из топ-15 наилегчайшего веса, хотя не принимал участия в минувшем турнире UFC. Но отметим, что Кай уступил в трёх из четырёх последних боёв в лиге.