Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликованы обновлённые рейтинги UFC. Брэди и Эдвардс существенно опустились в топ-10

Опубликованы обновлённые рейтинги UFC. Брэди и Эдвардс существенно опустились в топ-10
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба UFC опубликовала обновлённые рейтинги UFC по итогам турнира UFC 322, который состоялся 16 ноября в Нью-Йорке (США).

Американец Шон Брэди потерял пять позиций в рейтинге полусреднего веса, уступив нокаутом в первом раунде непобеждённому эквадорцу Майклу Моралесу. Теперь Шон занимает седьмую строчку в топ-15 полусреднего веса. А бывший чемпион UFC в категории до 77 кг британец Леон Эдвардс опустился на девятое место после того, как уступил нокаутом во втором раунде бразильцу Карлосу Пратесу.

Стоит также отметить, что француз Бенуа Сен-Дени, победив нокаутом в первом раунде американца Бенеила Дариуша, поднялся в рейтинге лёгкого веса UFC, заняв восьмую строчку. Его соперник, в свою очередь, опустился на 12-е место.

А бывшая чемпионка UFC в минимальном весе китаянка Вэйли Чжан потеряла второе место в рейтинге лучших бойцов UFC среди женщин вне зависимости от весовой категории, уступив его американке Кайле Харрисон. Теперь Чжан занимает третье место в этом топе.

И особого внимания заслуживает новозеландец Кай Кара-Франс, который в новой редакции рейтинга был исключён из топ-15 наилегчайшего веса, хотя не принимал участия в минувшем турнире UFC. Но отметим, что Кай уступил в трёх из четырёх последних боёв в лиге.

Материалы по теме
UFC Катар: возвращение Царукяна, бой брата Топурии. На турнире будет жарко. LIVE
Live
UFC Катар: возвращение Царукяна, бой брата Топурии. На турнире будет жарко. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android