«Сделаем Австралию великой!» Махачев призвал уволить тренера Делла Маддалены по борьбе

Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев призвал лишить Крейга Джонса должности тренера по борьбе в команде Джека Делла Маддалены и чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски.

«Шутки в сторону. Крейга Джонса нужно уволить. Мы должны сделать Австралию снова великой!» — написал Махачев на своей странице в социальной сети Х.

Также Ислам прикрепил к сообщению опрос, в котором пользователям предлагается проголосовать либо за увольнение Джонса, либо за то, чтобы отправить его на два-три года в Дагестан для усовершенствования борьбы.

Фото: Скриншот страницы Ислама Махачева в соцсети Х

К настоящему моменту в опросе приняли участие 4322 человека, из которых 88% выбрали второй вариант и лишь 12% – первый.

Комментарии
