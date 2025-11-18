Джейк Пол — Томми Фьюри: ты — мальчик. Не согласился драться со мной даже за $ 15 млн

14-й номер рейтинга WBA в тяжёлом весе американец Джейк Пол рассказал, что его бывший оппонент, не имеющий поражений, британец Томми Фьюри отказался проводить с ним реванш в декабре, выйдя на коротком уведомлении.

«Выражаю уважение всем бойцам, которые согласились [выйти на замену Джервонте Дэвису и подраться со мной в декабре]. Мы должны были рассмотреть все варианты и принять решение.

Угадайте, кто не согласился даже за $ 15 млн [выйти в ринг со мной]? Эта сучка (имеется в виду Тайсон Фьюри. — Прим. «Чемпионата») и твой отец контролируют все твои действия. Ты не мужчина, а мальчик. Папенькин сыночек», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х.