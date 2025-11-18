Скидки
Хукер: мы с Царукяном из разных мест. Он моет свою задницу купюрами по $ 100

Седьмой номер рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландец Дэн Хукер вновь задел своего оппонента и первого номера рейтинга UFC в лёгком весе россиянина Армана Царукяна, упрекнув Ахалкалакца в том, что тот кичится своим финансовым положением. Их бой состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
23 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

«Мы с Царукяном из разных мест. Похоже, он моет свою задницу купюрами по $ 100», — сказал Хукер в интервью порталу ESPN.

Хукеру 35 лет. В своём рекорде он имеет 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 12 поражений. Последний бой новозеландский атлет провёл на турнире UFC 305, который прошёл 17 августа 2024 года в Перте (Австралия). Его соперником был поляк Матеуш Гамрот. Дэн одержал победу раздельным решением судей.

