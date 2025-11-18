Скидки
Пэдди Пимблетт выразил недоумение тем, что в UFC не анонсируют его бой с Илией Топурией

Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что не понимает, почему руководство лиги до сих пор не анонсировало его поединок с непобеждённым 28-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Если бы Чарльз победил, то мне определённо пришлось бы ещё сразиться с кем-то другим [чтобы стать претендентом на титул]. Однако с Илией наша сюжетная линия уже определена. Не понимаю, почему о нашем поединке ещё не объявили и не прописали в контракте об этом. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие пару недель», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

