«Он завидует мне, так как у него ничего нет». Царукян ответил на резкий выпад Дэна Хукера

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян ответил на резкий выпад своего предстоящего соперника новозеландца Дэна Хукера, занимающего шестое место в рейтинге UFC. Их бой состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

«Когда Хукер покушается на успех моей семьи, меня это не беспокоит. Он завидует, поскольку у меня есть всё, а у него — ничего», — сказал Царукян в интервью порталу ESPN.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.