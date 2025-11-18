Скидки
«Он завидует мне, так как у него ничего нет». Царукян ответил на резкий выпад Дэна Хукера

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян ответил на резкий выпад своего предстоящего соперника новозеландца Дэна Хукера, занимающего шестое место в рейтинге UFC. Их бой состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
23 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

«Когда Хукер покушается на успех моей семьи, меня это не беспокоит. Он завидует, поскольку у меня есть всё, а у него — ничего», — сказал Царукян в интервью порталу ESPN.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

