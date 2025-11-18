Скидки
Арман Царукян рассказал, как отреагирует, если случайно встретит Хукера или Топурию

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян рассказал, как отреагирует, если случайно в лобби отеля в Дохе (Катар) встретит своего предстоящего соперника новозеландца Дэна Хукера или непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илию Топурию, с которыми неоднократно вступал в словесные перепалки в социальных сетях.

«У меня никаких проблем нет ни с кем. Ни с Илией, ни с Хукером. Со всеми могу пересечься и поговорить. Со всеми поздороваюсь, пожму руки. У меня никаких конфликтов с ними нет, чтобы враждовать. Если бы у меня были вопросы, я бы точно не ждал случайной встречи», – сказал российский боец в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, бой между Арманом и Дэном станет главным событием турнира UFC Fight Night 265, который состоится 22 ноября. Кроме того, на этом же ивенте пройдёт бой Александра Топурии, в углу которого будет присутствовать Илия.

