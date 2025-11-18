Скидки
Пимблетт: в последнее время Гэтжи ведёт себя как мудак, говоря, что UFC в долгу перед ним

Пимблетт: в последнее время Гэтжи ведёт себя как мудак, говоря, что UFC в долгу перед ним
Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт резко высказался в адрес бывшего обладателя временного чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гэтжи.

«Я никогда не хотел ничего плохого говорить про Джастина Гэтжи. Но в последнее время он даёт интервью и ведёт себя, как настоящий мудак, говоря, что в UFC в долгу перед ним и он заслуживает титульного шанса. Никто ничего тебе не должен, борись за возможность стать претендентом. В последнем бою я победил убедительнее, в отличие от Джастина», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

