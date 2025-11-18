Фьюри дал прогноз на бой Джошуа — Пол

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри дал ёмкий прогноз на предстоящий поединок между бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе соотечественником Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом. Их бой состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США) и будет носить статус профессионального.

«Нокаут, Джейк Пол», — написал Фьюри на своей странице в социальной сети.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Джейку, в свою очередь, 28 лет. В его профессиональном рекорде 12 побед и одно поражение.