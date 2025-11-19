Скидки
«Это будет очень тяжёлая ночь». Аналитик UFC выбрал самого сложного соперника для Махачева

Комментарии

Боец UFC, а также аналитик лиги американец Майкл Кьеза выразил уверенность в том, что непобеждённый эквадорец Майкл Моралес может стать наиболее сложным соперником для чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.

«Учитывая разницу в габаритах и ​​то, что Моралес хорошо разбирается в борьбе и грэпплинге, я думаю, он может создать Исламу немало проблем. Майкл может заставить Махачева драться в стойке. Это будет очень тяжёлый бой. В этом бою Махачеву придётся провести тейкдаун… Если учитывать хладнокровие Майкла, которое он демонстрирует в последних двух боях, умение выбирать удары и правильно стоять, это будет очень тяжёлая ночь для Ислама в офисе», — приводит слова Кьезы портал MMAJunkie.

Комментарии
