Кормье: Бо Никал выглядит как тот, кто родился в США и потенциально может стать чемпионом

46-летний член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье выразил уверенность в том, что его соотечественник Бо Никал может завоевать титул UFC.

«Многие были готовы списать Никала со счетов. Бо доказал, что не только не стоит его списывать, но и что он становится лучше. Никал великолепно реализовал этот хай-кик. В ATT с Бо отлично работают, и он всё ещё выглядит как один из тех, кто родился в США и потенциально может стать чемпионом», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.

Напомним, Бо имеет в своём профессиональном рекорде в ММА восемь побед и одно поражение.