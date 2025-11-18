Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: Бо Никал выглядит как тот, кто родился в США и потенциально может стать чемпионом

Кормье: Бо Никал выглядит как тот, кто родился в США и потенциально может стать чемпионом
Комментарии

46-летний член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье выразил уверенность в том, что его соотечественник Бо Никал может завоевать титул UFC.

«Многие были готовы списать Никала со счетов. Бо доказал, что не только не стоит его списывать, но и что он становится лучше. Никал великолепно реализовал этот хай-кик. В ATT с Бо отлично работают, и он всё ещё выглядит как один из тех, кто родился в США и потенциально может стать чемпионом», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.

Напомним, Бо имеет в своём профессиональном рекорде в ММА восемь побед и одно поражение.

Материалы по теме
Бо Никал левым хай-киком нокаутировал Родолфо Виейру на UFC 322
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android