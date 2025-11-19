Скидки
Бокс/ММА Новости

Хабиб сообщил, когда Ислам Махачев проведёт следующий бой в UFC

Хабиб сообщил, когда Ислам Махачев проведёт следующий бой в UFC
37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, когда его друг и чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев проведёт следующий поединок в североамериканской лиге.

«Я думаю, что после Рамадана подерётся. До Рамадана осталось три месяца. И если драться до Рамадана, то надо уже сейчас готовиться. Так что [Ислам проведёт следующий бой] после Рамадана», — сказал Нурмагомедов в беседе с журналистом Адамом Зубайраевым для программы «Хасл Шоу».

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на своём счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в 2010 году.

