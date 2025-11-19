Скидки
«Он заплатил за свой язык». Хабиб — о драке своих одноклубников с Диллоном Дэнисом

«Он заплатил за свой язык». Хабиб — о драке своих одноклубников с Диллоном Дэнисом
37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт потасовки, которая произошла на турнире UFC 322 между его одноклубниками и чемпионом лиги MisFits в полутяжёлом весе американцем Диллоном Дэнисом.

«Мы это всё видели [что произошла потасовка]. Ну а чё реагировать? В UFC допустили ошибку. Они говорят: «Если бы мы ему давали билет, то то никогда не дали бы в том месте, где столько дагестанцев сидит». Этот придурок сам купил билет, не зная куда. Я думаю, что он просто заплатил за свой язык. Говорят же, что интернет непобедим и ты можешь говорить всё что угодно и тебе за это ничего не будет. Некоторые люди чуть-чуть путают реальность с интернетом, и им стоит фильтровать свой базар», — сказал Нурмагомедов в беседе с журналистом Адамом Зубайраевым для программы «Хасл Шоу».

