«Это был очень скучный бой». Арман Царукян оценил выступление Махачева с Делла Маддаленой

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян поделился мыслями о выступлении соотечественника Ислама Махачева в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их бой состоялся на турнире UFC 322 и завершился победой Ислама единогласным решением судей. Махачев завоевал титул UFC в полусреднем весе.

«Выступление Ислама оцениваю очень хорошо. Просто вышел и в одну калитку разбил. Делла Маддалена лишь защищался от приёма Д'Арсе и только один раз отдал ему спину. Его задача была просто выжить в этом бою и не позволить себя финишировать. Ничего не смог показать ни в ударке, ни в борьбе, ни в защите от переводов. Ислам просто деклассировал его везде. Махачев хорошо набрал. В плане физики было видно, что Джек не был для него таким большим.

Шикарное выступление показал Махачев. В стойке отбил [ему ногу] и поменялся, встал в правшу, бил по голове, чтобы он не чувствовал себя комфортно. Ислам очень хорошо вовремя проходил в ноги. Он реально на своём пике, на данный момент его никто не может остановить.

Для зрителя это был очень скучный бой. Хотя для меня как фаната ММА и бойца это был весьма интересный поединок. Да, когда они валялись внизу, Ислам сильно не пытался удосрочить его, не пытался добивать его, он просто пытался держать его, экономить силы. Его задача была стать двойным чемпионом, и без разницы, что скажут болельщики, потому что то, как бой прошёл, через какое-то время они все забудут, а наследие останется», — сказал Царукян в видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.