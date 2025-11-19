Арман Царукян рассказал, как Топурия может победить Ислама Махачева в возможном бою

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян высказался насчёт возможного боя между испано-грузином Илией Топурией и россиянином Исламом Махачевым в полусреднем весе.

«В полусреднем весе шансы очень малы у Топурии [в бою с Исламом]. [Он может победить] Только если сильным ударом попадёт, и отключить его. Но Ислам дерётся очень грамотно, то есть на хорошей дистанции держит соперника и не подпускает. Если же даёт к себе подойти, то идёт [ему в ноги]. Я бы придерживался такого же плана [в бою с Илией]. Но всё же я бы больше рассчитывал на свою стойку и там больше работал бы. И когда Топурия полетел бы на меня, я стал бы переводить. Мы борцы и умеем делать тейкдауны, контролировать [в партере]. Зачем работать 50/50, если есть 100-процентная [по эффективности] борьба», — сказал Царукян в видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.