Валентин Молдавский высказался о будущем Ислама Махачева

Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский высказался о карьерных перспективах соотечественника Ислама Махачева после завоевания титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг).

«Махачев провёл отличный бой, всё было полностью под его диктовку. Если честно, я думал, что Делла Маддалена сможет провести более конкурентный бой. Но получилось, как получилось. В одну калитку. Не сказать, что ожидаемо. Думал, что Джек даст большую конкуренцию. С кем стоит дальше биться Исламу? В 77 кг есть полно ребят, способных дать бой. А там, посмотрим. Возможно, и нет того бойца, который способен его остановить», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.