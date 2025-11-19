«Ты хочешь стать мафиозником?» Хабиб поспорил с Умаром Нурмагомедовым о книгах

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов поспорил со своей командой о чтении художественной литературы перед турниром UFC 322, состоявшемся 16 ноября в Нью-Йорке (США).

Хабиб – в интервью YouTube-каналу Адама Зубайраева: ты живёшь в Дагестане, зачем тебе сицилийские книги? Если ты хочешь быть мафиозником, да, но вы же не стремитесь…

Умар Нурмагомедов: он мафиози не был, он был партизаном, который защищал народ, грабил и отдавал…

Ислам Махачев: грабил богатых и отдавал бедным.

Абубакар Нурмагомедов: может, он своё чтение улучшает.

Хабиб: для этого нужно вернуться в школу и учиться нормально.

Ислам Махачев, показывая на Абубакара: он мне не давал в школе учиться.

Хабиб: я же тебе говорю, вы берите то, что вам нужно… Хорошо, у тебя машина, бензин. Ты же не заливаешь дизель?

Ислам Махачев: ты, читая книги, развиваешь русский язык, словарный запас…

Умар Нурмагомедов: своё мировоззрение!

Ислам Махачев: ты улучшаешь понятие всего остального.

Абубакар Нурмагомедов: эти люди всю жизнь в горах жили, пасли овец, коров, сейчас в Нью-Йорк приехали, Сицилию обсуждают.