Вадим Немков высказался по поводу возможного поединка с Фрэнсисом Нганну

Вадим Немков высказался по поводу возможного поединка с Фрэнсисом Нганну
Экс-чемпион Bellator россиянин Вадим Немков высказался о потенциальном поединке с бывшим обладателем титула UFC звёздным камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Если честно, у меня были мысли, что он не вернётся. Но Джейк Пол предложил ему подраться, на кону были хорошие деньги, а Нганну отказался. Не знаю, с чем это связано. Теперь у меня есть мысли, что он планирует вернуться в PFL и подраться. Не знаю, получится ли это. Но мысли такие есть. Иначе почему он отказался от Джейка Пола?» — сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове

