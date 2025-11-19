Ислам Махачев пополнил свою коллекцию часов после победы на UFC 322

Новый чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев пополнил свою коллекцию часов после победы в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Мне нравятся светлые часы», — сказал Махачев.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 17 побед и одно поражение.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, когда Махачев проведёт следующий бой в UFC.

