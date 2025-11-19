Скидки
Вадим Немков дал прогноз на бой Джейка Пола и Энтони Джошуа

Российский боец MMA Вадим Немков высказался о предстоящем боксёрском поединке между бывшим чемпионом мира британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

«Пол — парень такой, может удивить. Однако бой Нганну и Джошуа показал, что мало у кого получается удивить людей, мир и Энтони. У британца длинные рычаги, мощный удар, физическая сила. И он грамотно пользуется этим в бою. Шансов мало. Только условный лаки-панч. Но не думаю», — сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

