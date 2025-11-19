Ти Джей Диллашоу оценил шансы Карлоса Пратеса в бою с Исламом Махачевым

Двукратный чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу высказался о потенциальном поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Карлосом Пратесом.

«Пратесу нужно большее понимание грэпплинга, это сильно ему поможет. Потому что вы видите ошибки… Чемпионом сейчас является Ислам, и он его просто разнесёт, это был бы лёгкий бой. Я не думаю, что Пратесу стоит настаивать на чемпионском бое прямо сейчас», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре, Пратес нокаутировал британского экс-чемпиона Леона Эдвардса.