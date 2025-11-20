Вадим Немков: согласился бы подраться с Джейком Полом. Было бы круто для хайпа

Бывший чемпион Bellator Вадим Немков заявил о желании провести боксёрский поединок с американским видеоблогером Джейком Полом, известным по выступлениям на профессиональном ринге.

«Да, согласился бы. Если организация не была бы против. Можно подраться по боксу. Насколько вопрос финансов был бы интересен? Да мне и сама идея нравится. Джейк Пол очень развитый медийно. Выйти и провести с ним бой было бы круто для хайпа. От лица смешанных единоборств выйти и с ним подраться. Было бы нормально», — сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове