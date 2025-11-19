Скидки
«Услышим, что выиграл у старика». Гаджиев высказался о бое Махачев — Усман

«Услышим, что выиграл у старика». Гаджиев высказался о бое Махачев — Усман
Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и нигерийцем Камару Усманом.

«Ислам сам хочет видеть Камару Усмана. По именам, конечно, грандиозный бой, что говорить… Но лично у меня есть мнение, что Камару Усман уже не тот Камару Усман, бой с которым был бы по-настоящему интересен.

Даже если Ислам победит, мы услышим, что выиграл у старика или человека, у которого лучшие годы позади. Да, Камару Усман и сейчас хорош, но всё равно это уже не тот Камару Усман», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

