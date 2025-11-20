Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это всё было странно». Вадим Немков высказался о конфликте с PFL

«Это всё было странно». Вадим Немков высказался о конфликте с PFL
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион Bellator Вадим Немков высказался о трудностях в переговорах с американским промоушеном PFL.

«Прямо конфликта не было. Просто это всё было странно. Мне давали одного оппонента, второго, третьего. Соперники постоянно менялись. И за полтора месяца до боя мне сказали, что нужно драться с Кори Андерсоном. Изначально мне давали соперников другого стиля и калибра, навыков. И ставят Андерсона, под которого нужно делать отдельный лагерь, готовиться, поднимать выносливость. В социальных сетях Кори было видно, что он готовился заранее. И мы просто отказались. Кори Андерсон – это боец не того уровня, на которого можно выйти на коротком уведомлении. Но сейчас я могу хорошо подготовиться и подраться с ним. Ничего сверхъестественного в Кори нет. Да, хорошо борется. Но ничего особенного. В первом бою у меня были проблемы со здоровьем. На второй бой я вышел здоровым и сделал свою работу», — сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым
Эксклюзив
Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android