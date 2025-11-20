«Это всё было странно». Вадим Немков высказался о конфликте с PFL

Бывший чемпион Bellator Вадим Немков высказался о трудностях в переговорах с американским промоушеном PFL.

«Прямо конфликта не было. Просто это всё было странно. Мне давали одного оппонента, второго, третьего. Соперники постоянно менялись. И за полтора месяца до боя мне сказали, что нужно драться с Кори Андерсоном. Изначально мне давали соперников другого стиля и калибра, навыков. И ставят Андерсона, под которого нужно делать отдельный лагерь, готовиться, поднимать выносливость. В социальных сетях Кори было видно, что он готовился заранее. И мы просто отказались. Кори Андерсон – это боец не того уровня, на которого можно выйти на коротком уведомлении. Но сейчас я могу хорошо подготовиться и подраться с ним. Ничего сверхъестественного в Кори нет. Да, хорошо борется. Но ничего особенного. В первом бою у меня были проблемы со здоровьем. На второй бой я вышел здоровым и сделал свою работу», — сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.