«Так я понял, кто он такой». Дана Уайт рассказал, как Нганну схватил его из-за спора

Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал об инциденте с бывшим чемпионом организации камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«У него на днях состоялся бой, и он зашёл в мой офис. Он слонялся по коридору, и я сказал: «Заходи, что случилось?» Он был взбешён тем, что не получил бонус в $ 50 тыс. за свой последний бой. Я сказал: «Фрэнсис, ты не получил его по этой причине». Но он начал спорить со мной.

Разговор закончился, я собираюсь уходить, и тут он хватает меня за футболку и толкает обратно в офис, на что я говорю: «Чувак, убери от меня свои чёртовы руки». Я видел по лицу этого парня, по его глазам и тому, как он себя вёл, кто он, чёрт возьми, такой», — сказал Уайт в подкасте Flagrant.