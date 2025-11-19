Гаджиев — о поражении Копылова: ещё одно такое выступление, и UFC с Романом попрощается

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение соотечественника Романа Копылова в поединке с бразильцем Грегори Родригесом, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«За что успели полюбить Романа зрители, мы, UFC? Крутые нокауты. Куда они все делись? Что с Ромой? Какая проблема в нём? Не так готовился? Так тоже, наверное, не скажешь. Я был в зале, где он в том числе проходил подготовку, вроде отлично был готов…

Какой ступор уже второй бой подряд. Нет того Копылова, к которому мы привыкли. Ещё одно такое выступление, и, скорее всего, UFC с Романом Копыловым попрощается», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.