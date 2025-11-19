Скидки
Дана Уайт объяснил, почему хотел уволить Нганну после первого боя с Миочичем

Комментарии

Генеральный директор UFC Дана Уайт признался, что хотел уволить бывшую звезду организации Фрэнсиса Нганну после первого боя камерунца с американцем Стипе Миочичем, состоявшегося в январе 2018 года на турнире UFC 220 в Бостоне (США).

«Он выходит на бой со Стипе Миочичем в Бостоне. И он убеждён, что убьёт Стипе к чертям. После пресс-конференции мы идём по коридору, он сближается со мной, хватает меня и говорит: «Давай я расскажу тебе, что произойдёт…» У него чертовски хороший английский, никакого языкового барьера. Он сказал: «Когда бой закончится, ты забронируешь мне частный самолёт до Парижа». Я рассмеялся и сказал «ну да». А он ответил: «Я не шучу, ты забронируешь мне частный самолёт до Парижа».

Итак, Стипе выбил из него всё дерьмо. На этом дискуссия была окончена. Чёрт возьми, я должен был уволить его в тот же день. Я сказал своим парням, что хочу уволить его до окончания контракта, но мои матчмейкеры сказали мне не делать этого.

Фрэнсис Нганну – плохой парень. Он прикидывается, что не понимает язык, и пытается казаться чертовски хорошим. Люди говорят: «Оу, наверное, он не понимает язык». У этого парня нет, чёрт возьми, никакого языкового барьера», — сказал Уайт в подкасте Flagrant.

Комментарии
